Großbrand in Lagerhalle von Kompostwerk: Hoher Schaden

Ein Großfeuer in der Lagerhalle eines Kompostwerks in Aschaffenburg hat nach ersten Schätzungen einen Sachschaden im siebenstelligen Bereich verursacht. Das Feuer sei am Montagabend ausgebrochen, die Ursache sei noch unklar, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Halle bereits in Vollbrand gestanden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner in den Stadtteilen Nilkheim, Leider und Hafen gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die ersten Anrufe zum Feuer seien gegen 18.25 Uhr bei der Integrierten Leitstelle eingegangen. Am späten Abend gegen 22.30 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Löscharbeiten noch mehrere Stunden dauern werden. Die Warnmeldung für die Anwohner gelte weiterhin.

