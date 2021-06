Großbrand auf Bauernhof: Halbe Million Euro Schaden

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Niederbayern ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 500 000 Euro entstanden. Menschen oder Tiere wurde nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen hatten das Feuer am frühen Donnerstagmorgen in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) entdeckt und den Notruf gewählt. Es brannten demnach eine Maschinenhalle, ein Silo und ein Kühlhaus nieder. Weitere Details waren zunächst unklar. Die Brandursache war ebenfalls noch offen.

