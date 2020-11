Grötsch: Verfassungsschutz muss gesamte AfD beobachten

Nach dem AfD-Parteitag fordert der SPD-Innenpolitiker Uli Grötsch eine Beobachtung der gesamten Partei durch den Verfassungsschutz. „Diese Partei zeigt immer offener, dass sie in weiten Teilen unser politisches System verachtet und antidemokratisch ist. Es ist dringend an der Zeit, dass wir als Demokraten hier eine rote Linie ziehen“, sagte das Mitglied des Bundestagsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste (PKGr) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Die zunehmenden Grenzverschiebungen der Partei in Richtung Demokratiefeindlichkeit seien nicht mehr tragbar. „Die gesamte AfD muss als Partei zum Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz werden.“

Grötsch, der auch bayerischer SPD-Generalsekretär ist, betonte, vor allem der Umstand, dass sich die AfD im Protest gegen Corona-Regeln mit Querdenkern, Verschwörungstheoretikern und offen rechten Gruppen vernetze, sei mit Sorge zu betrachten. „Hier bildet sich ein gefährliches Gemisch aus Menschen, die unsere freiheitlich demokratische Grundordnung ablehnen und gegen Politiker, Journalisten und Personen des Öffentlichen Lebens hetzen oder sie bedrohen“, sagte er. „Wenn wir die AfD nicht in ihre Schranken weisen, werden wir der Probleme mit Rechtsextremismus in diesem Land nicht Herr werden.“

Auf dem Bundesparteitag der AfD hatte Parteichef Jörg Meuthen am vergangenen Wochenende eine heftige Debatte ausgelöst, als er die Mitglieder der Partei zu mehr Disziplin aufforderte und verlangte, sie sollten sich von Provokateuren und Krawallmachern distanzieren. Anhänger des formal inzwischen aufgelösten „Flügels“, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung beobachtet, warfen ihm Arroganz vor. Über einen Antrag aus ihren Reihen mit der Forderung Meuthens „Unterstellungen“ zu missbilligen wurde aber am Ende doch nicht abgestimmt.