Größerer Einsatz der Polizei im Chiemgau

Die Polizei ist zu einem größeren Einsatz in der oberbayerischen Gemeinde Halfing ausgerückt. Ein Haus sei abgeriegelt worden, es stehe Körperverletzung im Raum, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Täter sei noch in dem Gebäude. Ob noch andere Menschen dabei seien und es Verletzte gebe, sei unklar. Es bestehe „aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung“. Ob Nebenhäuser in dem Ort im Landkreis Rosenheim evakuiert worden seien und was genau vorgefallen sei, müsse noch geklärt werden. Ein Hubschrauber sei im Einsatz.

