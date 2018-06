Großfamilie unterwegs: 13 Menschen in einem Auto

Mit gleich 13 Menschen an Bord, darunter acht Kindern, ist das Auto einer Großfamilie in Niederbayern gestoppt worden. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Passau vom Donnerstag hatten Beamte den völlig überfüllten Wagen der aus Rumänien stammenden Großfamilie am Mittwoch auf einem Parkplatz bei Ruhstorf an der Rott entdeckt. Für die Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren habe es teilweise keine Gurte gegeben, auch Kindersitze hätten gefehlt. Ihre Fahrt konnte die Gruppe erst fortsetzen, nachdem der 25 Jahre alte Fahrer ein zweites Fahrzeug und Kindersitze organisiert hatte.