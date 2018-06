Großes Verdienstkreuz für Franz Herzog von Bayern

Hohe Auszeichnung für den Chef des Adelshauses Wittelsbach: Franz Herzog von Bayern hat am Donnerstag in Berlin aus der Hand von Bundespräsident Joachim Gauck das Große Verdienstkreuz erhalten. Gauck würdigte den 83-Jährigen als Verfechter der parlamentarischen Demokratie. Zudem hob er das Wirken des Adligen hervor, moderne Kunst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Sie wollen vermitteln, Ihr Interesse und Ihre Freude an der Kunst mit anderen teilen“, sagte Gauck bei der Ordensverleihung.

Der Geehrte ist selbst leidenschaftlicher Sammler von moderner Malerei und Grafik. Große Teile seiner Sammlung stellte er der Münchner Pinakothek der Moderne zur Verfügung. Er berät mehrere Museen. Dem Haus Wittelsbach steht der Unverheiratete seit dem Tod seines Vaters 1996 vor.

Haus Bayern