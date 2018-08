Großeinsatz wegen Gasaustritts: Ursache weiter unklar

Nach einem Großeinsatz in einem Einkaufsmarkt in Neutraubling (Landkreis Regensburg) wegen eines Gasaustritts mit mehreren Verletzten bleibt die Ursache unklar. Ein technischer Fehler könne aber wohl ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. „Wir ermitteln in 360 Grad.“ Zahlreiche Zeugen sollten noch befragt werden. Ermittler durchsuchten den Supermarkt, fanden aber keine Hinweise auf die Ursache. Der Laden öffnete am Samstagmorgen wieder für Kunden.

Am Freitagnachmittag war das Geschäft wegen ausgetretenen Gases geräumt worden. Rund 100 Menschen mussten nach dem Zwischenfall betreut werden, bei 70 machten die Rettungskräfte Gesundheitschecks. 21 Menschen kamen mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Sie litten vor allem an Atemwegsreizungen.