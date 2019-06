Großeinsatz nach Unfall mit Schulbus: 27 Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Schulbus und einem Lastwagen im oberbayerischen Neuötting (Landkreis Altötting) wurden 27 Menschen verletzt - davon eine Person schwer. Wie viele Kinder verletzt wurden, konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht sagen. Zur Betreuung aller Betroffenen - vor allem der Kinder - waren am Nachmittag mehrere Kriseninterventionsteams an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten am Nachmittag an. Auch die Unfallursache war zunächst unklar. Zur Klärung des Unfallhergangs und der -ursache war nach Angaben des Sprechers ein Gutachter vor Ort.