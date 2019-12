Großeinsatz nach Gefahrgutalarm bei Airbus: Niemand verletzt

Zahlreiche Einsatzkräfte aus Ober- und Niederbayern sind am frühen Freitagmorgen zu einem Großeinsatz bei Airbus in Manching gerufen worden. Es war befürchtet worden, dass bei Arbeiten an einem Eurofighter ein radioaktiver Stoff ausgetreten ist. Letztlich sei es aber ein Fehlalarm gewesen, sagte ein Sprecher des Landratsamtes in Pfaffenhofen. Auch das Polizeipräsidium in Ingolstadt bestätigte, dass niemand verletzt worden sei.

Wegen der unklaren Lage waren zunächst Feuerwehren aus mehreren Orten sowie das Technische Hilfswerk alarmiert worden. Gefahrgutspezialisten der Berufsfeuerwehr München sowie der Feuerwehr Bad Abbach nahe Regensburg fuhren in das Airbus-Werk. Nach zwei negativen Messungen habe es Entwarnung gegeben, sagte der Sprecher der Kreisbehörde.