Großeinsatz in Bregenz: Frau tot, Mann festgenommen

Eine junge Frau ist im österreichischen Bregenz am Bodensee erschossen worden. Die Polizei nahm am Montag einen Mann als mutmaßlichen Täter fest, wie diese mitteilte. Er hatte sich zunächst in einem Wohnhaus verschanzt, die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Mann sei schließlich aus einem Fenster acht Meter in die Tiefe gesprungen, hieß es aus Polizeikreisen.

Eine Frau hatte am Morgen Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten hätten die Leiche einer Frau im Treppenhaus gefunden, berichtete ein Sprecher.