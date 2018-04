Große EVP-Fraktionsklausur mit Merkel Anfang Juni in München

Vom 6. bis 8. Juni wollen sich die 219 Mitglieder der EVP-Fraktion im Europaparlament zu ihrer Klausur in München treffen. Zu den sogenannten Studientagen, die in jedem Jahr in einem anderen EU-Land stattfinden, werden zahlreiche Regierungschefs erwartet, zum Auftakt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

„Mit der Tagung in München macht die EVP-Fraktion den Auftakt für eine entscheidende europapolitische Phase, in der es Ergebnisse in der Migrationspolitik, Euroreform oder der langfristigen Finanzausstattung geben muss“, sagte am Freitag der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), in München. Er freue sich, Kollegen aus ganz Europa in seiner Heimat begrüßen zu dürfen.

In der noch bis 2019 dauernden Legislaturperiode stellt die EVP die größte Fraktion im Europäischen Parlament. Ihr gehören EU-Abgeordnete der konservativ-bürgerlichen Parteien der EU-Staaten an. Aus Deutschland sind aktuell 29 Parlamentarier der CDU und fünf der CSU Mitglieder in der EVP-Fraktion, der Niederbayer und CSU-Vize Manfred Weber ist seit 2014 Fraktionschef.

