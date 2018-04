Großbrand in Straubing: Hunderte Tonnen Müll in Flammen

Mehrere Hundert Tonnen Plastikmüll haben am Dienstag am Donauhafen in Straubing gebrannt. Die Polizei forderte Anwohner wegen des starken Rauchs vorsorglich dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Ursache für das Feuer auf einem Firmengelände war nach Polizeiangaben zunächst unklar, ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens. Bei dem Brand wurde auch eine Lagerhalle beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort; am Nachmittag war der Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten aber noch an.

