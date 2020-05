Großbrand in Hohenburg: Vier Gebäude betroffen

Ein Feuer in Hohenburg (Landkreis Amberg-Sulzbach) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst und einen hohen Sachschaden verursacht. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Stallung in Brand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Flammen griffen am Montagabend auf drei benachbarte Wohnhäuser über. Zwei Häuser waren unbewohnt, die vier Bewohner des dritten Hauses konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. 135 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei ging von einem Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro aus.