Ein Großbrand einer Lagerhalle im oberfränkischen Wunsiedel hat einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Das Feuer in dem Gebäude einer Baufirma sei am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr forderte die Anwohner auf, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brand konnte am späten Abend gelöscht werden.