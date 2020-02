Großbrand auf Bauernhof: Verletzte und Millionenschaden

Bei einem Großfeuer auf einem Bauernhof in Weidenberg (Landkreis Bayreuth) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Samstagnachmittag im Heuballenlager aus und griff schnell auf die Ställe der Pferde und Schafe über. Die Besitzer konnten ihre Tiere vor den Flammen retten und brachten sie auf eine nahe Koppel. Die Feuerwehr fuhr mit rund 250 Mann in die kleine Gemeinde Erdelberg. Dem Großaufgebot gelang es nicht, die Ställe zu retten. Vier Menschen atmeten giftiges Rauchgas ein und kamen in eine Klinik nach Bayreuth. Der Schaden liegt jenseits der Millionengrenze. Die Brandursache war noch unbekannt.