Grippewelle in Bayern ebbt noch nicht ab

Die Grippewelle hält im Freistaat weiter an: In der neunten Kalenderwoche seien 4559 Menschen an Influenza erkrankt, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit Verweis auf Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit. In der gesamten Saison stieg die Zahl der gemeldeten Fälle auf 22 392, in der Vorsaison waren es 17 018 Fälle. Bis zum 4. März wurden in Bayern zudem 37 Todesfälle aufgrund von Grippe registriert.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) forderte Erkrankte auf, Notaufnahmen zu meiden. Sie sollten sich zunächst an ihren Hausarzt, den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns oder eine ambulante Bereitschaftspraxis wenden. „Die ambulante Notfallversorgung ist nicht Aufgabe der Krankenhäuser.“

Bundesweit sind in dieser Saison nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Influenza rund 165 500 Menschen nachweislich an Grippe erkrankt. Bei rund 27 000 von ihnen verlief die Erkrankung so schwer, dass sie ins Krankenhaus kamen. 358 Patienten starben im Zusammenhang mit einer Grippe-Infektion.

Grippezahlen Robert-Koch-Institut