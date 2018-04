Grippewelle ebbt weiter ab

Die Grippewelle ebbt in Bayern weiter ab. In der vierzehnten Kalenderwoche ist die Zahl der Neuerkrankungen zum vierten Mal in Folge zurückgegangen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mit Verweis auf Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilte. Die Zahl sank im Vergleich zur Vorwoche von 1749 auf 830. Vier Wochen zuvor waren noch 5924 Influenza-Fälle gemeldet worden.

Seit Beginn der Grippe-Saison Anfang Oktober 2017 stieg die Zahl der gemeldeten Fälle auf 42 099, in der Vorsaison waren es 18 280. 99 Todesfälle wurden bis zum 9. April registriert.

Grippezahlen Robert-Koch-Institut