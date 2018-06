Gribkowskys Auftritt im Ecclestone-Prozess erneut verschoben

- Im Bestechungsprozess gegen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone verschiebt sich der nächste Auftritt des Belastungszeugen Gerhard Gribkowsky vor dem Landgericht München erneut. Da der Staatsanwalt an dem zuletzt geplanten Termin Mitte August keine Zeit hat, will der Vorsitzende Richter Peter Noll Gribkowsky nun für den 16. September laden, wie er am Mittwoch ankündigte. Ein Ende des Prozesses vor diesem Termin gilt als höchst unwahrscheinlich, da der ehemalige Bankvorstand der wichtigste Zeuge in dem Verfahren ist.

Gribkowsky hatte gesagt, dass Ecclestone ihm beim Formel-1-Verkauf vor acht Jahren 44 Millionen Dollar Bestechungsgeld gezahlt habe. Ecclestone bestritt dies und sprach von einer Bedrohung durch Gribkowsky. Der Banker war bereits zum Prozessbeginn als Zeuge befragt wurden, allerdings waren Ecclestones Anwälte noch nicht zu Wort gekommen. Sie wollen ihm Widersprüche in seinen Aussagen nachweisen.

Presseerklärung des Gerichts zum Verfahren