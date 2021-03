Greuther Fürth wochenlang ohne Barry

Die SpVgg Greuther Fürth muss in den kommenden Wochen auf Abwehrspieler Abdourahmane Barry verzichten. Wie Trainer Stefan Leitl vor dem Nachholspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) beim SSV Jahn Regensburg berichtete, hat sich der Verteidiger eine schwere Bänderverletzung im Knöchel zugezogen. Damit wird der 21-jährige Franzose den Franken in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Barry hatte sich im letzten Zweitliga-Spiel der Fürther am 6. März gegen den VfL Bochum (1:2) verletzt.

Sonst hat Leitl keine personellen Sorgen. Nach einer Infektion mit dem Coronavirus ist auch Offensivspieler Julian Green wieder dabei. Ihm gehe es „wirklich sehr gut“, sagte Leitl am Dienstag. Der 25-Jährige wird demnach im Kader stehen und könnte auch wieder beginnen.

Die ursprünglich für den 13. März angesetzte Partie in Regensburg war nach mehreren Corona-Fällen bei den Oberpfälzern verschoben worden. „Wir sind absolut bereit, dort ein gutes Spiel zu machen“, verkündete Leitl. Das Franken-Derby am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg sei noch weit weg. „Der Fokus liegt ganz klar auf Regensburg. Wenn wir den Fokus nicht auf morgen legen, dann kriegen wir einen auf den Deckel“, mahnte Leitl.

