Greuther Fürth vor Kellerduell gegen Arminia

Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth blickt trotz scheinbar aussichtsloser Tabellenposition furchtlos auf das bevorstehende Kellerduell bei Arminia Bielefeld. „Wir spielen nicht auf unentschieden“, prognostizierte Trainer Stefan Leitl vor dem richtungsweisenden Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn am Sonntag (17.30 Uhr). Er sei überzeugt, zu punkten.

Für Fürth ist ein Sieg gegen die Arminia quasi Pflicht. Ansonsten rückt das Ziel Klassenerhalt für das Liga-Schlusslicht in immer weitere Ferne. Schon jetzt beträgt der Rückstand auf Relegationsplatz 16 zwölf Punkte. „Unsere Situation wird sich nicht großartig ändern, egal wie das Spiel am Sonntag ausgeht“, stellte Leitl fest.

Mit Blick auf das Personal hat sich in den letzten Tagen „bisschen was getan“, sagte der Kleeblatt-Coach mit Blick auf die vorzeitige Rückkehr von Cedric Itten zu den Glasgow Rangers. Zudem habe Gideon Jung die Woche über pausiert. Die beiden Neuzugänge Andreas Linde (Tor) und Afimico Pululu (Linksaußen) seien hingegen „voll dabei“ gewesen. Dennoch wird Sascha Burchert am Sonntag im Tor stehen, versicherte Leitl.

