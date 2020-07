Greuther Fürth verlängert Vertrag mit Hauptsponsor

Die SpVgg Greuther Fürth behält ihrer Hauptsponsor. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag mit Hofmann Personal um ein weiteres Jahr verlängert. „Wir sind dankbar, dass wir einen solch treuen Partner an unserer Seite wissen und sind uns sicher, dass wir auch über dieses Jahr hinaus weiter eng zusammenarbeiten werden, in welcher Form werden die kommenden Monate zeigen“, erklärte der Fürther Geschäftsführer Holger Schwiewagner. Der mittelfränkische Personaldienstleister ist seit drei Jahren Hauptsponsor des Vereins.

