Greuther Fürth verlängert Leihe mit Freiburgs Itter bis 2022

Die SpVgg Greuther Fürth hat vor dem Endspurt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die Leihzeit von Außenverteidiger Luca Itter (22) um ein Jahr verlängert. Darauf haben sich die Franken mit dem Bundesligisten SC Freiburg geeinigt, wie sie am Freitag mitteilten. U21-Nationalspieler David Raum, der auf der linken Verteidigerposition aktuell beim „Kleeblatt“ die Erstbesetzung ist, wird die Fürther am Saisonende verlassen und ablösefrei zur TSG 1899 Hoffenheim in die Bundesliga wechseln.

„Wir haben Luca schon im Winter mit diesem Hintergedanken zu uns geholt. Er kennt jetzt unsere Abläufe, hat seine Sache hier wirklich sehr gut gemacht und fühlt sich auch im Team sehr wohl“, begründete Fürths Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi die weitere Ausleihe von Itter. Dieser habe im Training und auch in den Spielen, die er absolvierte, „gezeigt, was er kann und dass wir auf ihn bauen können“, äußerte Coach Stefan Leitl. Itter kommt auf sieben Einsätze. Er wollte in Fürth bleiben, sagte der Profi: „Und jetzt werden wir versuchen, diese Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen.“

Die Fürther verlängerten zudem die Verträge mit Torwart Leon Schaffran (bis 2024) und Abwehrspieler Elias Kratzer (bis 2023).

© dpa-infocom, dpa:210514-99-596809/2

