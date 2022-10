Greuther Fürth spürt „gewisse Angst“: Mut wiederfinden

Die SpVgg Greuther Fürth will mit mutigeren Auftritten ihren Weg aus der Krise in der 2. Fußball-Bundesliga schaffen. „Eine gewisse Angst ist da und auch ein gewisser Druck, der manchmal lähmt“, sagte Kleeblatt-Trainer Marc Schneider vor dem Flutlicht-Spiel zuhause gegen den Tabellenzehnten Hansa Rostock am Freitag (18.30 Uhr). Es gelte nun, dieser Angst entgegenzuwirken, indem die Mannschaft ihren Mut wiederfinde.

Der fränkische Bundesliga-Absteiger steckt als Vorletzter weiter im Tabellenkeller. Nach dem erschreckend schwachen Auftritt zuletzt in Regensburg, der trotzdem zu einem glücklichen Punktgewinn geführt hatte, versprach Schneider eine Leistungssteigerung. „Dennoch wissen wir um das sehr gute Umschaltspiel von Rostock und die solide Defensive“, warnte der 42 Jahre alte Fußball-Lehrer.

Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer steht nach rund sechs Monaten vor seinem Comeback im Fürther Profi-Kader. „Er ist nicht so im Saft, dass er beginnen kann, aber er ist absolut eine Alternative und wird im Kader dabei sein“, sagte Schneider. Meyerhöfer hatte sich in der Bundesliga-Partie im April gegen Frankfurt den Knöchel gebrochen und war seitdem einmal in der Regionalliga zum Einsatz gekommen.

