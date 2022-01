Greuther Fürth mit Remis in Ingolstadt

Mit den Debütanten Andreas Linde und Afimico Pululu ist die SpVgg Greuther Fürth im Testspiel beim FC Ingolstadt nicht über ein Remis hinausgekommen. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga trennte sich am Donnerstag vom Schlusslicht der Zweiten Liga mit 1:1 (1:0). Dickson Abiama brachte die Fürther nach einer Vorlage von Abdourahmane Barry in der 36. Minute in Führung.

Nach dem Seitenwechsel kassierte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl den Ausgleich. Für eine personell runderneuerte Ingolstädter Mannschaft war Thomas Keller (79.) mit einem Freistoß erfolgreich. Die Neuzugänge Linde (Molde FK/Tor) und Pululu (FC Basel/Sturm) standen bei den Fürthern in der Startelf.

Für die Franken geht es am 6. Februar beim VfL Wolfsburg weiter, der FC Ingolstadt ist am 4. Februar beim 1. FC Nürnberg wieder in einem Pflichtspiel gefordert.

