Greuther Fürth hofft auf Überraschungssieg gegen RB Leipzig

Die SpVgg Greuther Fürth will mit einem Heimsieg gegen RB Leipzig ihre Mini-Chance auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga wahren. Der abgeschlagene Tabellenletzte aus Franken empfängt zum Abschluss des 26. Spieltags am Sonntag (19.30 Uhr) den sächsischen Champions-League-Anwärter. „Wir werden alles rauspowern und ein gutes Heimspiel zeigen“, versprach Kleeblatt-Trainer Stefan Leitl. Nach sechs ungeschlagenen Heimspielen in Folge geht der Aufsteiger mit Zuversicht in das ungleiche Duell mit der Mannschaft um Top-Offensivmann Christopher Nkunku.

