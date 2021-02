Greuther Fürth hofft auf Mavraj-Rückkehr im Frankenduell

Die SpVgg Greuther Fürth hofft im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auf die Rückkehr von Routinier Mergim Mavraj. Nach seiner Oberschenkelverletzung trainiert der 34 Jahre alte Innenverteidiger wieder. Ein Einsatz am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Schlusslicht Würzburger Kickers ist aber offen. „Wir hoffen natürlich, dass er uns zur Verfügung steht“, sagte Trainer Stefan Leitl am Freitag. Neben den Langzeitverletzten muss auch Mavrajs Innenverteidiger-Kollege Paul Jaeckel weiter passen.

Nach dem Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal unter der Woche in Bremen peilen die Fürther in der Liga wieder einen Erfolg an. „Wir wollen die Englische Woche positiv mit einem Sieg abschließen, um unter den ersten Fünf dabeizubleiben und uns festzubeißen“, sagte Leitl. Verzichten muss der Coach auch auf den gelb-gesperrten Julian Green.

