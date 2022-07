Greuther Fürth gewinnt Testspiel gegen Ingolstadt mit 3:1

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat in der Vorbereitung auf die neue Saison einen weiteren Testspielsieg eingefahren. Der Fußball-Zweitligist gewann am Mittwoch in Roth gegen den Drittligisten FC Ingolstadt mit 3:1 (2:0). Simon Asta sorgte mit zwei frühen Toren für die Pausenführung der Fürther. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nils Seufert auf 3:0. Visar Musliu verkürzte kurz vor dem Schlusspfiff auf 1:3. Für den FCI war es im vierten Testspiel der Sommervorbereitung die erste Niederlage. Für die Franken war es im fünften Spiel der dritte Sieg.

