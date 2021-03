Greuther Fürth freut sich auf Top-Duell: „Besonderes Spiel“

Die SpVgg Greuther Fürth strebt in der 2. Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag (13.00 Uhr/Sky) die Tabellenführung an. Bei einem Heimsieg gegen Spitzenreiter VfL Bochum würden die Franken zumindest vorübergehend den ersten Tabellenplatz erklimmen. Im zweiten Topduell treffen Kiel und Hamburg am Montag aufeinander. „Es ist natürlich ein besonderes Spiel, weil es die Tabellenkonstellation so hergibt“, sagte Fürths Trainer Stefan Leitl. „Wir freuen uns natürlich auf diese Herausforderung.“ Bochum führt die Tabelle mit 45 Zählern punktgleich mit Kiel an. Fürth hat 43 Punkte, der HSV 42.

