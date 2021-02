Greuther Fürth erkämpft in Unterzahl einen Punkt beim HSV

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die Bundesliga mit einem in Unterzahl erkämpften Punkt beim Hamburger SV untermauert. Die Franken durften am Samstag das 0:0 im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga durchaus als Erfolg bewerten. Der Rückstand auf den HSV und Holstein Kiel, die die zwei direkten Aufstiegsplätze belegen, beträgt weiterhin drei Punkte.

Von der 57. Minute an mussten die Fürther mit zehn Mann auskommen. Mittelfeldspieler Sebastian Ernst wurde nach einem Zweikampf mit Aaron Hunt äußerst umstritten mit der Gelb-Roten Karte bestraft. Ernst stieg Hunt unbeabsichtigt im Kampf um den Ball auf den Fuß. Die Fürther sprangen zumindest bis Sonntag auf den Relegationsrang. Die Hamburger bauten ihre Serie ohne Niederlage auf elf Spiele aus (sieben Siege, vier Unentschieden).

Im Duell der offensivstärksten Mannschaften der 2. Liga hatten sowohl Fürths Trainer Stefan Leitl als auch HSV-Coach Daniel Thioune eine torreiche Begegnung erwartet, lagen damit aber daneben. Thioune hatte seine Mannschaft auf eine aggressive Spielführung bei Fürther Ballbesitz eingeschworen und damit Erfolg. Die Platzherren erkämpften sich die größeren Spielanteile gegen die ballsicheren Franken.

Torchancen hielten sich auf beiden Seiten in Grenzen, weil sich die Defensivreihen kaum Fehler erlaubten. Die größte Torchance hatte HSV-Torjäger Simon Terodde (63. Minute), konnte nach sehenswertem Zuspiel von Sonny Kittel den Ball aber nicht über die Linie drücken.

