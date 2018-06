Greuther Fürth will endlich an Stabilität gewinnen

- Mit Blick auf das ständige Auf und Ab in der 2. Fußball-Bundesliga sucht die SpVgg Greuther Fürth weiter nach einem Ausweg. „Wir wollen einen Schritt Richtung Kontinuität und Stabilität machen“, bekräftigte Trainer Frank Kramer zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim an diesem Freitag. Der Aufsteiger steht als Tabellenvierter momentan bestens da, die Franken dagegen sind nur Zehnter. „Es wird Geduld gefragt sein. Mit Hurra-Fußball kann man gegen diese Mannschaft nicht bestehen“, sagte Kramer am Mittwoch.