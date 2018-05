Greuther Fürth verlängert mit Kapitän Caligiuri

Der erfahrene Zweitliga-Profi Marco Caligiuri wird auch in der kommenden Saison für die SpVgg Greuther Fürth auflaufen. Die Franken haben den Vertrag mit dem 34 Jahre alten Abwehrspieler um ein Jahr bis 2019 verlängert. Der Kapitän geht damit in seine achte Saison bei den Fürthern, die in der abgelaufenen Spielzeit bis zum Ende um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga bangen mussten.

„Marco hat ein hervorragendes Standing in der Mannschaft, sein Wort hat Gewicht. Er hat eine gute Saison gespielt und sich trotz eines Handgelenkbruches bis zum letzten Spieltag in den Dienst des Vereins gestellt. Ganz so wie man es sich von seinem Kapitän erhofft“, äußerte Sportdirektor Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung.

„Die Spielvereinigung liegt mir sehr am Herzen“, sagte Caligiuri. Trainer Damir Buric begrüßte am Montag ebenfalls die Verlängerung mit dem Leistungsträger und Führungsspieler. „Marco ist ein wichtiger Spieler, mit viel Erfahrung und einer tollen Persönlichkeit. Ich freue mich, dass der Verein mit ihm verlängert hat“, sagte Buric.

