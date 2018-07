Greuther Fürth unterliegt Eintracht Braunschweig 0:1

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison ihr erstes Testspiel verloren. Nach fünf Siegen nacheinander unterlag der fränkische Fußball-Zweitligist von Trainer Damir Buric am Freitag in Öhringen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:0). Nach einem Freistoß erzielte Mergim Fejzullahu in der 69. Minute das entscheidende Tor. „In der zweiten Hälfte sind wir gut ins Spiel gekommen, und dann haben wir uns etwas unerfahren angestellt. Wenn man nicht weiß, für wen der Freistoß ist, muss man sich als erstes vor den Ball stellen“, sagte Buric nach der ersten Niederlage.

Testspiele Fürth

Kader Fürth

Alle News Greuther Fürth

Fürth auf Twitter

Live Ticker