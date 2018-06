Greuther Fürth schließt Geschäftsjahr mit Gewinn ab

- Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat die vergangene Saison mit einem Gewinn von knapp 600 000 Euro nach Steuern abgeschlossen. Das sagte ein Vereinssprecher am Rande der Mitgliederversammlung am Mittwochabend. Vor Steuern erwirtschafteten die Franken im Geschäftsjahr 2013/2014 demnach sogar ein Plus von 986 000 Euro, der Umsatz lag bei 26,6 Millionen Euro.

„Wir haben ein sportlich und wirtschaftlich erfolgreiches Jahr hinter uns. Das hätte vor der Saison keiner auch nur zu träumen gewagt. Dass wir darüber hinaus auch wieder ein sehr gutes Geschäftsergebnis präsentieren können, spricht für unsere solide und nachhaltige Arbeit“, sagte Präsident Helmut Hack. Die Fürther waren in der Bundesliga-Relegation im Sommer nur knapp am Hamburger SV gescheitert.