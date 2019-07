Greuther Fürth mit Remis im Test gegen Huddersfield Town

Die SpVgg Greuther Fürth hat Huddersfield Town AFC im ersten Teil eine Doppel-Tests ein Remis abgerungen. Der fränkische Fußball-Zweitligist spielte am Mittwoch im Rahmen des Trainingslagers in Wörgl in Tirol gegen den Premier-League-Absteiger 1:1 (1:0). Daniel Keita-Ruel brachte die Mannschaft von Coach Stefan Leitl in der 17. Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel glich Karlan Grant aus (48.). Für die Fürther, die sich aktuell bei einem Trainingslager in Tirol auf die neue Zweitliga-Saison vorbereiten, stand am Abend (17.00 Uhr) ein zweites Match gegen Huddersfield an. In Brixen im Thale soll dann der andere Teil des Kaders zum Einsatz kommen.

