Greuther Fürth mit 1:1 im Testspiel gegen Sandhausen

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich mit einem Remis im letzten Testspiel der Winterpause auf den Start der Rest-Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga eingestimmt. Die Franken kamen am Dienstag im eigenen Stadion gegen den Liga-Rivalen SV Sandhausen zu einem 1:1 (0:0). Elias Abouchabaka brachte Fürth in der 83. Minute in Führung, in der 89. Minute glich Kevin Behrens aus. Am nächsten Dienstag (20.30 Uhr) steht für das Team von Damir Buric das erste Pflichtspiel 2019 gegen den FC Ingolstadt an - der Trainer kann die Partie wegen einer Sperre aber nicht aus dem Innenraum verfolgen.

