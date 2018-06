Greuther Fürth holt Ex-Zweitligaprofi Adlung für U23 zurück

Die SpVgg Greuther Fürth hat den U21-Europameister und langjährigen Zweitligaprofi Daniel Adlung zurück in dessen Geburtsstadt geholt. Wie der fränkische Fußballverein am Dienstag mitteilte, wird Adlung künftig als spielender Co-Trainer bei der U23 des „Kleeblatts“ fungieren. Der 30-Jährige war zuletzt in Australien bei Adelaide United aktiv, nachdem er den Zweitligisten TSV 1860 München wegen des Zwangsabstiegs in die Regionalliga verlassen hatte.

Mit der zweiten Mannschaft der Fürther gibt er nun in ebenjener Liga sein Comeback in Bayern. Er bestritt insgesamt 287 Spiele in der 2. Liga, in die deutsche Eliteklasse schaffte er es nicht. 2009 war er zwar Teil des Wolfsburger Meisterkaders, bestritt in jener Saison aber keine Partie. Adlung war 2005 in Fürth Profi geworden, seine Stationen später waren Wolfsburg, Aachen, Cottbus, 1860 und Adelaide.

2009 wurde er an der Seite der späteren Weltmeister Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mesut Özil, Mats Hummels, Benedikt Höwedes und Sami Khedira U21-Europameister, kam bei der Endrunde aber nicht zum Einsatz.

Mitteilung Fürth

Alle News Greuther Fürth