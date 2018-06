Greuther Fürth holt Berliner Nachwuchs-Torhüter Schaffran

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den 19 Jahre alten Torhüter Leon Schaffran von Hertha BSC verpflichtet. Der Nachwuchskeeper erhält bei den Franken einen Einjahresvertrag plus Option auf eine Verlängerung. In Berlin war Schaffran vor allem bei den A-Junioren zum Einsatz gekommen, sammelte zuletzt aber auch Erfahrungen bei den Herren in der Regionalliga. Der Teenager wird am Mittwoch mit den Profis um Coach Damir Buric in das Training starten.

