Greuther Fürth holt Abwehrspieler vom VfL Wolfsburg

Abwehrspieler Paul Jaeckel wechselt vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Zweitliga-Club SpVgg Greuther Fürth. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger wechselt nicht wie zunächst geplant auf Leihbasis in die Zweite Liga, sondern unterschrieb bei den Franken einen Dreijahresvertrag.

„Paul bringt viel Talent mit, hat eine sehr gute Ausbildung genossen und passt auch charakterlich sehr gut in unser Team. Kurzum, genau das Spielerprofil, das zu Fürth passt und umgekehrt“, erklärte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung. „Paul bringt ein Gardemaß für einen Innenverteidiger mit und besitzt in unseren Augen viel Potential“, äußerte Trainer Damir Buric. Jaeckel hat für Wolfsburg drei Bundesligaspiele bestritten. „Fürth gibt jungen Spielern die Chance, und deshalb habe ich diesen Wechsel nach Franken auch angestrebt. Ich bin überzeugt, dass das für meine Entwicklung der richtige Schritt ist“, kommentierte Jaeckel.

