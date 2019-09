Greuther Fürth freut sich auf Heimspiel

Die SpVgg Greuther Fürth freut sich am Freitag (18.30 Uhr) nach langer Zeit wieder auf ein Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. „Nach den beiden letzten Auswärtsspielen und der Länderspielpause ist es gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir ein Heimspiel hatten“, sagte Trainer Stefan Leitl vor der Partie gegen Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden. „Wir wollen die gute Form, die wir vor der Länderspielpause hatten, auf den Platz bringen.“ Zuletzt spielten die Fürther am 18. August zu Hause. Damals gab es einen 1:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg.

