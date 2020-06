Greuther Fürth bestreitet Nachholspiel bei Dynamo Dresden

Sollen Fische in Netzen im Bodensee gezüchtet werden? Seit Jahren schwelt um diese Frage ein Streit, der regelmäßig aufflammt. Für die SPD besteht kein Zweifel: In der Fischzuchtanstalt in Langenargen würden Felchen gezüchtet, die später in Aquakulturen im Bodensee landen sollen. „Die Vorbereitungen des Ministeriums dienen der Aquakultur im See“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Reinhold Gall der „Schwäbischen Zeitung“. Noch fehlt dafür aber die rechtliche Grundlage.