Grenzstadt Cheb lässt Bürger über Investitionen entscheiden

Die tschechische Grenzstadt Cheb (Eger) lässt ihre Bürger über Investitionen mitentscheiden. Neu eingeweiht wurde eine Kugelbahn für Kinder, wie eine Vertreterin der Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Das Spielelement in Form einer Schlange befindet sich auf einem Spielplatz am Rande des alten Burggrabens. „Viel Unterhaltung für wenig Geld - alles, was man braucht, ist ein Beutel mit Kugeln“, heißt es in der Beschreibung.

Es ist nur eines von vielen Projekten, die auf Vorschläge von Einwohnern der Stadt zurückgehen. So entstanden ein Barfußpfad, ein Trainingsort mit Fitnessgeräten im Freien und ein Pferdereitparcours. Zudem wurden Nussbäume neu angepflanzt. Auch in diesem Jahr wird das Bürgerbeteiligungsprojekt fortgesetzt. Es trägt den Namen „Mega napady“ - übersetzt etwa: mega-geile Einfälle.

Bei der jüngsten Abstimmung im Mai konnte sich der Vorschlag durchsetzen, eine neue Ausflugs- und Laufstrecke um die Talsperre Skalka zu errichten. Die Förderung je Vorhaben wurde inzwischen von umgerechnet knapp 20.000 Euro auf rund 40.000 Euro verdoppelt. Cheb hat rund 32.000 Einwohner und liegt knapp 50 Kilometer entfernt von Weiden in der Oberpfalz.

Mitteilung, auf Tschechisch

Internetseiten des Projekts, auf Tschechisch