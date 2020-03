Grenzschließungen treffen bayerische Unternehmen hart

Die Schließung der tschechischen Grenzen für Berufspendler zum Schutz vor dem Coronavirus stellt bayerische Betriebe vor Personalschwierigkeiten. „Die jetzt noch einmal deutlich verschärften Regelungen zum Grenzübertritt treffen die Unternehmen sehr hart“, teilte Alexander Schreiner, Chef der Industrie- und Handelskammer Niederbayern (IHK), am Dienstag mit. Knapp 5000 tschechische Pendler seien allein in Niederbayern von der neuen Regelung betroffen. Er rief die Verantwortlichen in dem Nachbarland auf, „die de facto-Grenzschließung nur solange aufrecht zu erhalten, wie es für den Schutz der Gesundheit unbedingt erforderlich ist.“

Tschechien hatte am Montag seine Grenzen auch für tägliche Berufspendler geschlossen, die in die Nachbarstaaten zur Arbeit fahren. Der Regierung zufolge sollten die Betroffenen entweder daheimbleiben oder sich für mehrere Wochen in Deutschland eine Unterkunft suchen. In letzterem Fall müssten sie sich nach ihrer Rückkehr nach Tschechien in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, „welche tschechischen Arbeitnehmer überhaupt noch bereit sind, ihren Arbeitsplatz bei uns aufzusuchen“, sagte IHK-Chef Schreiner.

Die tschechischen Verantwortlichen bat er deshalb darum, die Grenzschließung für Pendler nur solange aufrecht zu erhalten wie unbedingt erforderlich. Nach Schätzungen sind insgesamt mehr als 37.000 tschechische Grenzgänger in Deutschland beschäftigt, vor allem im Gesundheitswesen und in der Gastronomie.