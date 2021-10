Grenzpolizei findet fünf Kilo Kokain und 10.000 Euro in Auto

Fünf Kilogramm Kokain und etwa 10.000 Euro in bar haben Grenzpolizisten bei einer Verkehrskontrolle an der Autobahn 7 bei Füssen entdeckt. Die 29-jährige Fahrerin versteckte die Drogen hinter dem Navigationsgerät ihres Autos, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Bei der Kontrolle am Samstag habe sie den Eindruck gemacht, unter Rauschgifteinfluss zu stehen, hieß es. Außerdem kannten die Schleierfahnder der Grenzpolizei sie bereits von einer früheren Kontrolle. Den Angaben nach sitzt sie nun in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-650449/2