Grenzpolizei fasst zwei gesuchte Frauen

Gleich zwei mit Haftbefehl gesuchte Frauen haben Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb festgenommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten Beamte in der Oberpfalzbahn aus Tschechien am Freitagnachmittag eine 34-Jährige kontrolliert und neben einer fremden EC-Karte im Gepäck auch noch 0,5 Gramm Crystal im BH gefunden. Weil gegen sie auch noch ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag, wurde die Frau in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Nürnberg gebracht.

Kurz darauf überprüften Schleierfahnder im Regionalexpress aus Tschechien eine Frau, gegen die ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen Fahrens ohne Führerschein offen war. Sie kam in die JVA Bamberg.

© dpa-infocom, dpa:220813-99-374031/2