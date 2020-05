Greifvogel verursacht Unfall: Frau schwer verletzt

Ein toter Greifvogel hat einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Eine 39-jährige Frau bremste, als sie den Vogel auf der Fahrbahn entdeckte, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Ein 68-jähriger Mann konnte auf der Autobahn 45 nahe Alzenau in Richtung Aschaffenburg am Freitag nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Wagen der Frau. Durch den Aufprall schleuderte das Auto der 39-Jährigen in die Außenschutzplanke. Der Wagen des Mannes landete in der Mittelleitplanke. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 68 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik transportiert.

Bei dem Greifvogel handelt es sich um einen Bussard. Dieser ist laut Informationen der Polizei bereits vor dem Unfall verendet. Der Sachschaden wird auf 16 700 Euro geschätzt.