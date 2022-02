Gregoritsch: Pepi „hat es auf dem Platz den Hut weggefegt“

Über seinen eigenen Vertrag bis 2023 und die Verlockung der englischen Premier League sagte er: „Ich will diese Saison jetzt erst mal spielen, wir haben auch noch überhaupt kein Wort darüber gesprochen.“ Im April wolle man die Vertragssituation möglicherweise thematisieren, wenn die Augsburger - derzeit Tabellen-16. auf dem Relegationsrang - sich bis dahin ein gutes Punkte-Polster verschafft haben sollten, kündigte der 27-jährige Österreicher an. „Natürlich kann ich mir vorstellen, in die Premier League zu gehen, aber andererseits weiß ich mittlerweile auch wieder, was ich hier an dem Verein habe.“

