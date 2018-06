- Einen grausigen Fund hat ein Spaziergänger am Mittwoch in Vorarlberg in der Nähe des Bodensees gemacht. Nach Angaben der österreichischen Polizei entdeckte er am Morgen in Hard - nur rund einen Kilometer von der Mündung des Rheins in den Bodensee entfernt - die Leiche eines Mannes. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Tote schon längere Zeit im Wasser gelegen haben. Hinweise zur Identität des Mannes lagen zunächst nicht vor.