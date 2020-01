Gratis-Basiskonto: GVB lehnt CSU-Forderung ab

Von Schwäbische Zeitung

Verletzungen hat am Mittwoch eine 18-Jährige bei einem Unfall in Ehingen erlitten. Die Frau war laut Polizeiangaben gegen 11 Uhr von Dächingen in Richtung Bundesstraße gefahren. In eine leichten Kurve sei sie aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen.

Mit ihrem VW fuhr sie eine Böschung hinunter und das Auto überschlug sich. Ihre Eltern brachten sie mit eher leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.