Granatowski vor Osnabrück-Comeback: „Könnte ein Thema sein“

Der zuletzt verletzte Nico Granatowksi könnte beim Auswärtsspiel des VfL Osnabrück beim SSV Jahn Regensburg an diesem Sonntag sein Saisondebüt für die Lila-Weißen geben. Der 29-Jährige „könnte wieder ein Thema sein“, sagte Trainer Marco Grote am Freitag. Die Personallage sei angesichts mehrerer verletzter Spieler vor dem Auftritt in Bayern „angespannt“. In Christian Santos fällt unter anderen der beste Torjäger der Niedersachsen weiter aus. Offensivspieler Granatowski war 2019 nach dem Zweitliga-Aufstieg vom SV Meppen nach Osnabrück gewechselt, wurde aber zuletzt für ein halbes Jahr an den FC Hansa Rostock ausgeliehen.

Nach der Quarantäne eines Großteils der Mannschaft und anschließend drei Spielen binnen sieben Tagen konnte Grote zuletzt endlich wieder eine ganze Woche mit seinem Team trainieren. „Das war tatsächlich etwas ungewohnt nach den letzten Wochen“, sagte er und Außenverteidiger Ken Reichel meinte: „Eine normale Trainingswoche tut auch mal wieder gut nach so einer enggetakteten englischen Woche.“

Die Tabelle der 2. Bundesliga

