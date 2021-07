Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Augsburg von Experten unschädlich gemacht worden. Der Blindgänger sei in einem Flussbett in der Nacht auf Freitag gesprengt worden, teilte die Polizei mit. Dabei habe es lediglich geknallt. Anwohner waren von der Sprengung nicht betroffen, da für den Einsatz ein Sicherheitsradius von 100 Metern ausreichte.

